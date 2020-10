Naturschutz in Radevormwald : Unterschriftensammlung läuft bislang schleppend

Naturschutz in Radevormwald

Radevormwald Der Bergische Naturschutzverein (RBN) bemüht sich um Unterschriften für die Volksinitiative für Artenvielfalt. Doch es geht schleppend voran.

Die Volksinitiative wird von den großen Naturschutzvereinen NABU, BUND sowie der LNU (Landesgemeinschaft Natur und Umwelt) getragen. Der LNU ist der Dachverband zahlreicher ehrenamtlicher Naturschutzvereine. Das Ziel, das sich der Bergische Naturschutzverein gesetzt hat, sind mindestens 1500 Unterschriften in der Stadt, möglichst 2000, damit am Ende, wenn landesweit die Listen ausgewertet werden, genügend Unterstützer zusammenkommen, um wie in Bayern Druck auf die Landesregierung zu machen – dort hatten sich mehr als eine Million Menschen beteiligt.