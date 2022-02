Wirtschaft in Radevormwald : RUN will 2022 wieder durchstarten

Das RUN-Team (von links) Marie Steinhauer, Klaus Lüttgenau, Christopher Aurich, Michael Scholz und Dorothea Perkovic. Foto: Flora Treiber Foto: Flora Treiber

Radevormwald Das Radevormwalder Unternehmer-Netzwerk stellt sich organisatorisch neu auf und plant Veranstaltungen für dieses Jahr. Unter anderem ist wieder einen Tag der Ausbildung für Mitte Mai vorgesehen.

Rund 240 Unternehmen gehören zu dem Radevormwalder Unternehmer Netzwerk (RUN). Während der Corona-Krise ist es ruhig um das Netzwerk geworden, aber in diesem Jahr will RUN wieder richtig durchstarten – mit neuen Veranstaltungen und in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderin der Stadtverwaltung. Marie Steinhauer gehört jetzt in das leitende Gremium des Netzwerkes. Ein neues Mitglied ist auch Christopher Aurich von der Gebrüder Aurich GmbH. Dorothea Perkovic, Dr. Bettina Spitzbart, Klaus Lüttgenau und Michael Scholz gehören weiterhin zu der aktiven Netzwerkbesetzung.

Der Mitbegründer des Netzwerkes, das seit 2004 besteht, Klaus Lüttgenau freut sich über die junge Unterstützung. „Mit Marie Steinhauer und Christopher Aurich verjüngen wir unser Team und schaffen neue Perspektiven. Die Zusammenarbeit funktioniert gut.“

Info Netzwerk umfasst etwa 240 Unternehmen Kontaktaufnahme Zu dem Radevormwalder Unternehmer Netzwerk (RUN) gehören rund 240 Unternehmen. Unternehmen, die ihre Kontaktdaten aktualisieren wollen oder neu in das Netzwerk eintreten wollen, können sich bei Dorothea Perkovic unter perkovic@run-forum.de melden. Anmeldungen für den Tag der Ausbildung, der am 14. Mai stattfindet, können ebenfalls noch eingereicht werden. Die Teilnahmegebühr für jedes Unternehmen liegt bei 80 Euro. Um die Anmeldungen kümmert sich Klaus Lüttgenau. Kontakt unter Tel. 02195 688710 oder info@run-forum.de

Marie Steinhauer ist seit Oktober als Wirtschaftsförderin für die Stadtverwaltung tätig und hat schnell Kontakt zu RUN aufgenommen. Früher stand das Netzwerk in engem Kontakt mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Radevormwald, doch die wurde aufgelöst. „In dem Übergang war die Kommunikation schwierig, aber mit der neuen Wirtschaftsförderin funktioniert der Austausch sehr gut und kommt schnell zu Entscheidungen und Ergebnissen“, sagt Dorothea Perkovic. Die Wirtschaftsförderin kümmert sich um den Kontakt zwischen Verwaltung und Industrie und wird sich auch an der Organisation und Durchführung einiger Projekte beteiligen.

Vor der Corona-Krise hat RUN regelmäßig Themenabende veranstaltet, die in den Unternehmen in Radevormwald stattgefunden haben. Ziel war nicht nur der Austausch über einen thematischen Schwerpunkt, sondern immer auch ein Kennenlernen der Industrie untereinander. Am 7. April soll an diese Tradition angeknüpft werden. Die Veranstaltung „RUN Infoabend – Blick in die Zukunft“ sollte eigentlich schon im Anschluss an die Kommunalwahl stattfinden, doch auch dieser Termin musste pandemiebedingt verschoben werden. In diesem Frühling wird das Treffen der Unternehmer und Bürgermeister Johannes Mans sowie dem ersten Beigeordneten der Stadt, Simon Woywod nachgeholt.

Der Tag der Ausbildung findet in diesem Jahr am 14. Mai in der Gemeinschaftsgrundschule Stadt statt. Von 10 bis 15 Uhr können sich Arbeitgeber vorstellen und Kontakt zu potenziellen Azubis und Fachkräften knüpfen. „Auf den Tag der Ausbildung warten viele Unternehmen, weil die Suche nach Azubis in der Pandemie schwierig geworden ist“, sagt Michael Scholz. Bisher haben sich 23 Unternehmen für die Veranstaltung angemeldet. Weitere Anmeldungen werden folgen.

Die Schüler und Eltern aus Radevormwald und den umliegenden Städten werden auf verschiedenen Kanälen und mit vorbereiteten Veranstaltungen über den Tag der Ausbildung informiert. „Bei der Planung der Veranstaltung arbeiten wir eng mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium und der Sekundarschule zusammen. Auch die Realschule aus Hückeswagen zeigt großes Interesse“, sagt Michael Scholz. Dass die Industrie über wenige Bewerbungen von Auszubildenden und über Fachkräftemangel klagt, ist Marie Steinhauer im Austausch mit den Unternehmern schnell aufgefallen. „Nach dem Materialmangel ist der Fachkräftemangel eins der größten Probleme“, sagt die Wirtschaftsförderin. Darauf reagiert sie unter anderem mit einer zweiteiligen Veranstaltung im August. Gemeinsam mit dem Fachkraftwerk des Oberbergischen Kreises sollen Unternehmen theoretisch und praktisch unterstützt werden, um die richtigen Fachkräfte für ihr Team zu finden.