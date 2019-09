Firma in Radevormwald : Unternehmerpreis für Maryo Fietz

Radevormwald Auch in Radevormwald beschäftigt die Fietz Gruppe 40 Mitarbeiter.

Maryo Fietz, Geschäftsführender Gesellschafter der Fietz Gruppe in Burscheid, hat den Rheinisch-Bergischen Unternehmerpreis erhalten. Verliehen wurde der Preis in Form einer Skulptur und einer Urkunde im Grandhotel Schloss Bensberg vor rund 130 Gästen.

Die Fietz Gruppe ist seit 1974 in Burscheid ansässig und beschäftigt dort 210 Mitarbeiter. Doch auch in Radevormwald hat das Unternehmen einen Standort, dort sind weitere 40 Mitarbeiter beschäftigt. Maryo Fietz stand schon als Schüler nachmittags an der Drehbank, um das Taschengeld aufzubessern. Nach dem plötzlichen und viel zu frühen Tod des Vaters im Jahre 2001 übernahm er das Unternehmen. „Die Familie bedeutet ihm immer noch viel und so ist heute auch schon sein Sohn Roman Fietz im Betrieb tätig“, teilt die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (RBW) mit. Die RBW hatte Maryo Fietz gemeinsam mit der Kreissparkasse Köln/Direktion Rhein-Berg, der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land und der IHK Köln, Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg, ausgewählt. „Maryo Fietz hat das Unternehmen, das sein Vater quasi in der Garage gegründet hat, groß gemacht. Die Fietz-Gruppe ist heute ein hochspezialisiertes und innovatives Unternehmen der Kunststoffindustrie, das weltweit tätig ist“, kommentierte der rheinisch-bergische Landrat Stephan Santelmann, Schirmherr des Unternehmerpreises ist.