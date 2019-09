Internetausbau in Radevormwald : Glasfaser-Unternehmen macht Angebot

Am Niederrhein – hier ein Foto aus Rees im Kreis Kleve – hat die Deutsche Glasfaser in den vergangenen Jahren viele Ortschaften mit Internetleitungen versorgt. Wenn sich 40 Prozent der Einwohner für die Deutsche Glasfaser entschieden hatten, wurde das Unternehmen tätig. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Radevormwald Bei einem Unternehmerfrühstück will die „Deutsche Glasfaser“ über ihre Bereitschaft informieren, im Gewerbegebiet ein leistungsfähiges Leitungsnetz zu legen. Gerade für Firmen sei ein solcher Ausbau ein wichtiger Wettbewerbsfaktor.

Der Traum vom schnellen Internet im gesamten Stadtgebiet von Radevormwald, er war vor einigen Wochen fürs erste ausgeträumt. Bei der Ausschreibung für den Breitbandausbau meldete sich kein Anbieter, der in Rade aktiv werden möchte – ein Rückschlag für Unternehmen und Privatleute, die auf ein funktionstüchtiges Internet hoffen.

Nun zeichnet sich zumindest für das Gewerbegebiet ein neuer Vorstoß an. Das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ will beim kommenden Frühstück des Rader Unternehmernetzwerkes (RUN) am Mittwoch, 11. September, um 8.30 Uhr bei der Firma Ehra Emil Holzmann GmbH über das Projekt zur Verbesserung der Infrastruktur informieren. Bürgermeister Johannes Mans, so heißt es in der Einladung, begrüße das Vorhaben ausdrücklich und werde bei der Veranstaltung dabei sein. Für das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ werde Peter Heidraht, Key Account Manager für Geschäftskunden, vor Ort sein und Fragen beantworten.

Info Versorgung der „weißen Flecken“ stockt derzeit Vorgeschichte Die Stadt Radevormwald hatte vor einiger Zeit damit begonnen, die Voraussetzungen für ein Ausschreibungsverfahren zu erfüllen, damit die „weißen Flecken“ in der Internetversorgung beseitigt werden können. Mit Hilfe eines Programms des Bundes sollte in zahlreichen Außenortschaften (482 Häuser und zusätzlich 100 Gewerbebetriebe, insgesamt 290 Kilometer Leitungen) mit Glasfaser schnelles Internet gelegt werden. Das Ausschreibungsverfahren war im Frühjahr gestartet worden. Doch kein Anbieter erklärte sich bereit. Nun will die Rader Verwaltung unter anderem Gespräche mit der Kreisverwaltung führen.

Die „Deutsche Glasfaser“ ist trotz ihres Namens ursprünglich niederländischer Herkunft, hat ihren Sitz jedoch inzwischen in Borken im Münsterland. Unter anderem am Niederrhein hat das Unternehmen bereits in vielen Städte und Gemeinden das Glasfasernetz ausgebaut und sich so als Konkurrenz zur Deutschen Telekom etabliert.

So wurde beispielsweise in der Gemeinde Rheurdt in Kreis Kleve das Netz von der „Deutschen Glasfaser“ ausgebaut. „Und der Ausbau ist noch im Gange“, erklärt Rheurdts Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen, der sich deutlich für dieses Projekt ausgesprochen und aus den Reihen der Politik auch Kritik gehört hatte. Tatsächlich gab es bei der Umsetzung Probleme, die auch in anderen Kommunen am Niederrhein auftraten, wo die „Deutsche Glasfaser“ tätig wurde: Die mit dem Tiefbauarbeiten beauftragten Unternehmen gingen teilweise ziemlich robust zu Werke. In Rheurdt mussten nach der Beschädigung einer Gasleitung sogar Häuser evakuiert werden. „Wir haben schließlich ein Bauverbot für die griechische Firma ausgesprochen, die die Arbeiten durchführte“, berichtet der Bürgermeister. „Jetzt ist ein Unternehmen aus Litauen bei uns tätig, und nun läuft es gut.“ Nicht zuletzt, weil die Gemeinde den Stand der Arbeiten sorgfältig überwacht. Trotz dieser Erfahrungen zieht Klaus Kleinenkuhnen ein positives Fazit – er würde den Ausbau durch die „Deutsche Glasfaser“ wieder unterstützen. „Denn abgesehen von den genannten Problemen läuft es technisch mit den Leitungen problemlos.“