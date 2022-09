Sekundarschule Radevormwald : Ein Elternabend der etwas anderen Art

Radevormwald Die Sekundarschule lud diese Woche zu einer Berufsberatung für Eltern ein. Das Format ähnelte ein wenig einer Ausbildungsmesse. Auch interessierte Schüler waren erschienen.

Wenn es darum geht, ihre Schüler bestmöglich auf die Zeit nach ihrem Schulabschluss vorzubereiten, geht die Sekundarschule gerne auch mal außergewöhnliche Wege, so wie vergangenen Montag in der Aula des Schulzentrums. An verschiedenen Tischen standen Fachleute aus verschiedenen Branchen bereit, um nicht primär mit den Schülern über ihre berufliche Zukunft zu sprechen, sondern viel mehr die Eltern darüber informieren, was es im Jahr 2022 alles für Möglichkeiten gibt.