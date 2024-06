Unfall bei Radevormwald Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung der Bundesstraße 483

Nach eigenen Angaben hielt der junge Mann an der Haltelinie kurz an und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki der von rechts auf der Bundesstraße fahrenden Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki gegen ein Verkehrszeichen geschoben. Die Suzukifahrerin verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen sowie an dem Vito des 19-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden.