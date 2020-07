Polizei in Radevormwald : Unfall in Herkingrade – L 130 komplett gesperrt

Radevormwald Eine 79-Jährige aus Köln übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen. Es kam zur Kollision. Ein weiterer Wagen fuhr auf das Fahrzeug der alten Dame auf. Alle drei Beteiligten wurden erlitten Verletzungen.

Bei einem Unfall auf der Landstraße 130 in Herkingrade sind drei Personen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag. Wie die Polizei des oberbergischen Kreises mitteilt, war eine 79-jährige Frau aus Köln mit ihrem Auto auf der L 130 in Fahrtrichtung Dahlerau unterwegs. Sie beabsichtigte, nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei übersah die alte Dame den ihr entgegenkommenden Wagen eines 20-jährigen Mannes aus Ennepetal. Dessen Fahrzeug prallte gegen das Auto der 79-jährigen. Ein weiterer Beteiligter, ein 43-jähriger Mann aus Radevormwald fuhr auf den Wagen der Kölnerin auf den Wagen auf.