Unfall in Radevormwald 30-Jähriger fährt betrunken über Kreisverkehr

Nachdem erst jüngst ein Fahrer in Radevormwald eine Verkehrsinsel an einem Kreisverkehr überfahren hatte, hat sich am Mittwochabend ein ähnlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-jähriger Autofahrer aus Radevormwald auf der Westfalenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Um 22.09 Uhr überfuhr er mit seinem VW Golf den Kreisverkehr Westfalenstraße / Rädereichen und zerstörte dabei die Beschilderung auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs. Anschließend fuhr er über einen Gehweg und einen Grünstreifen.