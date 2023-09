Erstes Projekt ist eine Windkraftanlage Halver und Radevormwald schließen Energiekooperation

Im Rathaus von Halver ist am Freitag eine Absichtserklärung zur interkommunalen Zusammenarbeit beim Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen unterzeichnet worden. Bereits im Jahr 2021 hatten die Stadt Halver und das Energieversorgungsunternehmen Mark-E eine Absichtserklärung für den Standort am Munitionsdepot geschlossen. Diese wird nun auch für die Stadt Radevormwald geöffnet und um deren Stadtgebiet erweitert. Vor dem Hintergrund der Umsetzung der Energiewende plant Mark-E die Erweiterung seines Erzeugungsparks um weitere Windkraft- und Photovoltaikanlagen in der Region. Vorstandssprecher Erik Höhne: „Als regionaler Unternehmensverbund suchen wir die enge Zusammenarbeit mit den Kommunen hier vor Ort, gerade auch beim Ausbau unserer umweltfreundlichen Energieerzeugung. Wir freuen uns, jetzt auch mit der Stadt Radevormwald zu kooperieren.“