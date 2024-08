„Wuppertrail“ und „Wupperschiene“ in Radevormwald Und die Draisinen stehen noch immer still

Wuppertrail-Kassierer Nico Bogdanovic, der von Beginn an mit dabei ist, kommentiert den aktuellen Stand der Dinge so: „Ohne Worte“. Man habe keinen Streit, aber man bekomme auch keine Antworten. „Wuppertrail ist ein wirtschaftlicher Verein, der auf Einnahmen angewiesen ist“, sagt er. Eigentlich habe man in dieser Saison einen Unterstand bauen wollen, aber ohne Einnahmen gehe das nicht. Klar sei, dass die Wupperschiene den Draisinenbetrieb einstellen kann, „dann müssen sie dem Fördermittelgeber aber darlegen, wie sie alternativ die Einnahmen sicherstellen“, sagt Bogdanovic. Denn der habe schon signalisiert, dass der Betrieb bis 2035 laufen müsse. Immerhin gehe es um 5000 bis 10.000 Euro an Nutzungsgeldern pro Jahr, die Wuppertrail an die Wupperschiene zahle.