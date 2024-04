Radevormwalder werden um Hinweise gebeten Unbekannte versuchen Tankstellen-Einbruch an Westfalenstraße

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht, in eine Tankstelle an der Westfalenstraße einzubrechen. Wie auf Aufzeichnungen von Überwachungskameras zu sehen ist, fuhr gegen 2.10 Uhr ein schwarzer Pkw vor eine der Zapfsäulen. Anschließend beschädigte eine Person die Glastür zum Verkaufsraum der Tankstelle, so dass diese zu Bruch ging. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst.