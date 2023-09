Polizeibericht aus Radevormwald Unbekannte verwüsten mit Straßenbaufahrzeug Maisfeld

Bei der Arbeitsmaschine handelt es sich um einen sogenannten Dumper, der im Rahmen von Straßenbauarbeiten an der Bundesstraße 483 im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Wellringrade abgestellt war. Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch und 9.30 Uhr am Donnerstag starteten dieTäter den Dumper vermutlich mit einem fremden Schlüssel und fuhren mit diesem kreuz und quer durch ein nahes Maisfeld. Im Anschluss stellten sie das Fahrzeug wieder am Feuerwehrgerätehaus ab und entfernten sich. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.