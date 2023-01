Silvester-Bilanz im Oberbergischen Kreis Unbekannte beschädigen Haus mit Feuerwerkskörper

Deutlich mehr zu tun als in den vergangenen Jahren hatte die oberbergische Polizei in der Nacht auf Neujahr. Kreisweit wurde die Beamten in der Zeit zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen zu insgesamt 76 Einsätzen gerufen. In sechs Fällen wurden der Polizei Ruhestörungen durch zu laute Musik gemeldet. Allein bei 15 Einsätzen waren Körperverletzungsdelikte oder Streitigkeiten der Grund.