Polizei ermittelt in Radevormwald Schüsse auf Fahrzeuge – Polizei fahndet nach Jugendlichen

Am Samstag haben in Radevormwald Unbekannte mit einer Waffe für Unruhe und gefährliche Situationen gesorgt. Wie die oberbergische Polizei mitteilt, hatten Anwohner kurz nach 16 Uhr im Bereich Oststraße/Kottenstraße zwei Jugendliche beobachtet, die offenbar mit einer Schusswaffe hantierten. Kurze Zeit später hörten die Anwohner zwei Schussgeräusche. Die Polizei stellte an einem dort abgestellten Übersehcontainer ein etwa zwei bis drei Milimeter großes Einschussloch in einem Fenster fest.