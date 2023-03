Umweltwoche in Radevormwald Umweltmarkt feiert gelungene Premiere

Am Haus Hürxthal duftet es nach Waffeln. Kleine Waffelbäcker sind fleißig dabei, die fluffigen Leckereien herzustellen. „Wir sind von der Grundschule Stadt und haben in der vergangenen Woche nicht nur beim Müllsammeln geholfen. Einige Klassen waren auch beim Umweltmobil im Wald und haben dort mehrere Stunden zum Thema Wald ganz praktisch geforscht“, sagt Lehrerin Steffi Isenberg. Die Waffeln werden nun von den Jungen und Mädchen der unterschiedlichen Klassen verkauft. Für einen guten Zweck, wie die Lehrerin verrät: „Das Geld wird für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei verwendet. Das hat unser Schülerparlament so entschieden“. Sie freue sich sehr über die Ideen, die aus dem Schülergremium kommen würden. So hätten die Kinder auch schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs Geld für die geflüchteten Menschen gesammelt.