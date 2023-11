Wilhelmstal in Radevormwald Umstürzende Bäume versperren Zufahrt

Was zusätzlich zu einem Problem wird: Sind die Fichten erst einmal weg, stehen andere Laubbäume frei und schutzlos in der Natur, sind dem Wind damit völlig ausgesetzt, was sie absolut nicht gewohnt sind. Also stürzen auch sie schneller um. Derzeit werde der Wind stärker, das Laub sei noch auf den Bäumen, und der Boden sei sehr nass. „Da können wir nur hoffen, dass die Bäume schnell stärker verwurzeln, was aber immer seine Zeit kostet“, sagt Esplör. Die Bäume müssten sich auf eine völlig neue Lebenssituation einstellen. Aufgrund seiner Topografie bekomme das Wilhelmstal sicher auch in Zukunft immer wieder Probleme mit umstürzenden Bäumen. „Stehen Bäume zum Beispiel in Felswänden, fehlt der Halt“, sagt Esplör.