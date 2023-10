Themenabend der SPD in Radevormwald „Nehme deutlichen Anti-Amerikanismus wahr“

Ein anderer Zuhörer wiederspricht der These, dass deutsche Politik maßgeblich von den USA abhängig sei: „Wir treffen eigene Entscheidungen“, sagt der Mann und erinnert an den Irak-Krieg. Gegen Ende steht irgendwann Peter Hardt in der letzten Reihe auf und befindet: „Wir haben China einen großen Teil unseres Wohlstandes zu verdanken.“ China habe Deutschland etwas voraus, sagt er: „Dort denkt man in 200-Jahre-Schritten, bei uns in Vier-Jahres-Schritten. Deswegen ist China überlegen.“ Manch ein Fan demokratischer Wahlen im Publikum grummelt da leise – und greift zu den Häppchen, die Ehrenamtliche der SPD vorbereitet haben.