Ehrenamtswoche in Radevormwald Leben ohne Sport kann er sich nicht vorstellen

Am kommenden Wochenende wird Ulf Heilmann wieder aktiv für den SC 08 unterwegs sein: Dann findet die Spiele um den Pokal der Kreissparkasse Köln für E-Jugendmannschaften statt. Das Turnier wird am Samstag, 23., und Sonntag, 24. März, in den beiden Sporthallen des Schulkomplexes an der Hermannstraße stattfinden.