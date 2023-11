Wupperorte in Radevormwald Ukrainische Sänger beim Adventsmarkt

Am kommenden ersten Adventswochenende findet an zwei Tagen wieder der Adventsmarkt an der Wupper statt. „Nachdem wir letztes Jahr unser Comeback nach Corona in Herkingrade mit großer, freudiger Resonanz gefeiert haben, findet der Markt dieses Jahr nun erneut an einem neuen Ort statt“, teilt Barbara Nahrgang für das Organisations-Team mit. Der Markt wird in diesem Jahr in und um das vor einigen Monaten neu eröffnete Bürgerzentrum Wupper am Siedlungsweg 26 stattfinden.