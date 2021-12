Radevormwald in der Corona-Pandemie : Überstunden machen für Booster-Impfung

Ein Helfer zieht eine Spritze mit dem Impfstoff von Moderna auf. Foto: dpa/Jörg Sarbach

Radevormwald Die Nachfrage nach Erst- und Zweitimpfungen ist nach Einführung der 2G-Regel kaum gestiegen. Die Warteliste für die Booster-Impfung ist dagegen sehr lang. Samstag wurden 300 Patienten geimpft.

Von Flora Treiber

Die Nachfrage nach der Booster-Impfung ist derzeit enorm. Bürger, die bereits ihre erste und zweite Corona-Schutzimpfung erhalten haben, wollen ihren Impfschutz jetzt unbedingt auffrischen lassen. In der Praxis an der Wupper, die zur Gemeinschaftspraxis Radevormwald gehört, macht das Team von Torben Haldenwang viele Überstunden, um der Nachfrage gerecht zu werden. „Die Warteliste ist sehr lang. Deswegen haben wir mit drei Ärzten am Samstag 300 Patienten geimpft, die im Dezember geboostert werden mussten“, sagt Torben Haldenwang. Der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie will diese Booster-Tage nun regelmäßig für seine Patienten anbieten.

An dem Praxisstandort an der Bahnmeisterei wird die Nachfrage nach den Booster-Impfungen auch mit diesen Sonderterminen aufgefangen. „Um ein öffentliches Impf-Zentrum für Radevormwald aufzubauen, reichen die Kapazitäten im Moment nicht aus. Wir impfen jeden Tag vor und nach der Sprechstunde und wollen die Warteliste an zusätzlichen Samstagen abbauen“, sagt Torben Haldenwang. Diese Tage sind kein öffentliches Angebot, sondern werden mit Terminvergaben organisiert.

Torben Haldenwang aus der Gemeinschaftspraxis in den Wupperorten. Foto: Jürgen Moll

Die Telefone in der Praxis an der Wupper stehen im Moment nicht still. Patienten können sich mit einem Anruf auf die Warteliste für eine Booster-Impfung setzen lassen, die sechs Monate nach der zweiten Impfung empfohlen wird. Sie werden, sobald sie an der Reihe sind, zurückgerufen und bekommen dann einen Termin für ihre dritte Impfung.

Impfstoff zu bestellen, ist für die Praxis aktuell kein Problem. „Wir haben die geforderte Menge an Moderna-Impfstoff erhalten. Der Impfstoff von Biontech ist momentan knapp. Die Aufklärungsgespräche mit den Patienten nehmen viel Zeit in Anspruch, weil einige durch die Medien verunsichert sind. Der Aufklärungsbedarf ist gestiegen. Der Impfstoff von Moderna ist gut und bietet einen starken Schutz“, sagt der Mediziner.

Die Nachfrage nach Erst- und Zweitimpfungen sei nach der Einführung der 2G-Regel für den Einzelhandel, die Gastronomie und den Freizeitbereich nicht wesentlich gestiegen. Torben Haldenwang bittet alle Patienten um Verständnis, wenn sie die Praxis nicht umgehend telefonisch erreichen. „Die starke Nachfrage und die überlasteten Telefone führen zu Unmut bei den Patienten. Fest steht, dass wir tun, was wir können. Aber auch unsere Ressourcen sind begrenzt.“

Auffangen können die Praxen die aktuell starke Nachfrage nach Booster-Impfungen nur mit zahlreichen Überstunden. Wann Patienten geimpft werden und wie die Termine vergeben werden, regelt jede Praxis selber.