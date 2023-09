Schullandschaft im Oberbergischen Kreis Radevormwald übernimmt Ganztag der Förderschule

Es ist eine Vereinfachung der organisatorischen Abläufe, die zuerst vom Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung empfohlen und nun auch vom Stadtrat in der Sitzung vom Dienstagabend beschlossen wurde. Hintergrund war, dass es sowohl in Radevormwald als auch in Hückeswagen jeweils einen Standort der Förderschule Nordkreis gibt, die jeweils auch eine offene Ganztagsbetreuung anbietet.