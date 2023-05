Stadtfest in Radevormwald „Achtung Baby“ rockt den Markt

Aber auch die anderen Songs trafen weitestgehend den Nerv des Publikums, das natürlich vor allem wegen der größten Hits der irischen Rockband gekommen war. Und die folgten an diesem Samstagabend en masse. Am Ende waren es 26 Songs, die „Achtung Baby“ spielte und somit für einen von vorne bis hinten erinnerungswürdigen Abend sorgte. Mit dabei waren neben der einen oder anderen neueren Nummer vor allem die Klassiker aus den 1980er-Jahren, darunter „With Or Without You“, „I Still Haven‘t Found (What I‘m Looking For)“, „Angel Of Harlem“, „Desire“, „Running To Stand Still“ oder „I Will Follow“.