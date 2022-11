TV Herbeck mit Weihnachtsstand : Kaffee, Waffeln und weihnachtliche Deko-Artikel

Iris Krauskopf (r.) nutzte die Gelegenheit und kaufte bei Conny Berghaus diverse Deko-Artikel. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der TV Herbeck hat zu einem Adventsmarkt eingeladen. Der Erlös der verkauften Artikel kommt den Vereinskindern für ihre nächste Ferienfreizeit in der Eifel zugute.

Der Turnverein „Gut Heil“ Herbeck lud am Wochenende erstmals zu einem kleinen Adventsmarkt in sein Vereinsheim an der Lessingstraße ein. Der Verkaufserlös aus Kaffee, Waffeln, selbst gebrannten Mandeln und selbstgebastelten Weihnachtsaccessoires kommt den Vereinskindern für ihre nächste Ferienfreizeit in der Eifel zugute.

Süße Schneemänner, mit bunt gestrickten Mützen und Schals, schauen keck die eintreffenden Besucher an. Kugeln aus Zapfen, handbemalte Holzfiguren, beleuchtete Flaschen und verzierte Metallreifen, romantisch-verspielt oder festlich geschmückt, sind auf einer langen Tafel drapiert. Der Duft von Kaffee steigt in die Nase, der Waffelteig gart im Eisen. Wie auf Bestellung rieseln am Fenster die ersten Schneeflocken der Saison vom Himmel hinab.

Der TV Herbeck hat die Weihnachtssaison eingeläutet, erstmals und anlässlich seines großen Jubiläumsjahrs, mit einem eigenen kleinen Basar. Nach der langen corona-bedingten Pause bemüht sich der Verein darum, die Gemeinschaft wieder aufleben zu lassen. Bei Kaffee und Waffeln gelingt das: An den Tischen tauschen sich Besucher und Vereinsmitglieder aus.

Zuständig für dieses schöne Ambiente, vor allem aber für den Weihnachtsbasar, sind Conny Berghaus und Michaela Thiel. Ein ganzes Jahr lang haben die Schwestern an den Werken gearbeitet. „Wir basteln und werkeln unheimlich gerne und wissen nicht, wohin mit allem“, erzählt Berghaus schmunzelnd. Im vergangenen Jahr hatte sie ihre selbstgebastelten Kreationen noch auf dem Weihnachtsmarkt angeboten. „Die Standgebühren sind aber mittlerweile sehr hoch. Man nimmt so wenig ein, dass man eigentlich noch Geld hinterherwerfen muss.“ Zu schade, fand Berghaus, die daraufhin beschloss, ihr Hobby für einen guten Zweck einzusetzen. Ihre verbrauchte Zeit beim Basteln sowie das Geld für Materialien stiften sie und ihre Schwester, samt des Erlöses aus dem Verkauf, den Kindern des Vereins. „Das Geld wird für die nächste Kinderfreizeit verwendet.“