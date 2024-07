Sportverein in Radevormwald TV Herbeck startet eigene Triathlon-Abteilung

Wird die Bergstadt zu einem Zentrum des Triathlon-Sports? Nachdem sich jüngst der Verein „Trigers“ gegründet hatte (unsere Redaktion berichtete), teilt der TV Herbeck nun ebenfalls mit, dass der Verein eine eigene Triathlon-Abteilung in Leben gerufen hat. Die eigentlichen Vorbereitungen auf das Training sollen ab Oktober 2024 beginnen. „Jeder ist willkommen, der die Faszination Triathlon einmal erleben möchte“, heißt es in der Ankündigung. „Wir starten am Dienstag, 1. Oktober, mit einer ersten Besprechung und möchten gerne jedem Interessierten die Möglichkeit bieten, am Volkstriathlon in Hückeswagen im Jahr 2025 teilzunehmen.“ Der Fokus liege dabei klar darauf, Spaß an der Bewegung zu haben. Erfahrene Übungsleiter stünden bereit, um bei den ersten Schritten in den Triathlon-Sport zu helfen.