Sportangebot in Radevormwald TV Herbeck freut sich über neue Nordic Walker

Sonntags treffen sich durchschnittlich 15 bis 20 Teilnehmer, die sich in zwei Gruppen mit unterschiedlicher Leistungsstärke aufmachen, die heimische Gegend zu erkunden. Mittwochs ist nur eine Gruppe unterwegs. Wer hier mitgeht, sollte schon über gute Kondition verfügen. Während der Sommerzeit fährt diese Gruppe an jedem ersten Mittwochabend im Monat gemeinsam zu verschiedenen Startplätzen. So werden andere Wege, wie zum Beispiel an der Bever-Talsperre in Hückeswagen, erkundet. „Im vergangenen Jahr haben wir eine gemeinsame Wanderung zum Vereinsheim des Dahlerauer Turnvereins gemacht. Auch wenn das Wetter nicht mitspielte, trafen sich hier etwa 40 Nordic Walker zum gemeinsamen Grillen“, berichtet Roger Feldermann. Auch bei verschiedenen Veranstaltungen rund um das Thema Nordic Walking oder Wandern seien die Teilnehmer des TV Herbeck aktiv.