Trendsportart auch in Radevormwald TV Herbeck bietet Darts-Jugendakademie

Die Begeisterung für diese Sportart ist riesig. Vom 15. Dezember 2022 bis 3. Januar 2023 fanden zum 16. Mal im „Alexandra Palace“ in London die Weltmeisterschaften im Dart statt. Dabei schaffte es der Deutsche Gabriel Clemens sogar bis ins Halbfinale. Auch in Radevormwald wird Dart immer beliebter. Im Juni 2022 eröffnete Sven Thiel sogar ein eigenes Fachgeschäft „Wupper Darts“ in den Wupperorten und zog Ende des Jahres im Gespräch mit unserer Redaktion ein überaus positives Fazit.