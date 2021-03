Ferienangebot in Radevormwald : TV Herbeck baut neue Kinder-Sommer-Freizeit ab 2022 auf

Radevormwald Der TV Herbeck ist Träger einer neuen Kinderfreizeit, die erstmals in den Sommerferien 2022 durchgeführt wird. Ziel ist das „Haus Aschelohe“ im Teutoburger Wald.

Das erfahrene Betreuer-Team des TV Herbeck um Freizeitleiter Stefan Berghaus hatte von 2013 bis (hoffentlich) 2021 acht Kinder- und Jugendfreizeiten für die Jahrgänge 2004 bis 2002 durchgeführt – oder wird sie noch durchführen. Die erlebnisreichen Reisen führten unter anderem in die Niederlande, nach Dänemark und Bayern, in die Eifel oder in den Teutoburger Wald. Jetzt steht ab 2022 der Aufbau einer neuen „Freizeitgeneration“ für die Jahrgänge 2012 bis 2010 an.