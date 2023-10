Tuspo 1883 Dahlhausen Auch Regenwetter hielt die Tuspo-Wanderer nicht auf

Die aktuelle Wetterlage am vergangenen Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, lud nicht gerade zu einer Wanderung ein. Doch die 29 Teilnehmer der achten Heinrich-Neidhöfer-Gedächtniswanderung sagten sich wieder einmal: „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.“ So machten sie sich vom jetzigen Parkgelände der früheren Textilfabrik Hardt, Pocorny & Co. zu dem jährlichen Wanderevent des Vereins auf den Weg. Der führte zunächst von der Hardtstraße aus zum Museumsbahnhof in Dahlhausen, wo Bernd Schacher und Steven Potthof vom Verein „Bergische Bahnen/Wupperschiene“ einiges von der Eisenbahngeschichte im Tal der Wupper berichten konnten, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine kleine finanzielle Hilfe gab‘s von Tuspo Dahlhausen für einen Verein, der die unvergessliche Eisenbahnstrecke von Radevormwald bis nach Wuppertal in Erinnerung ruft. Die Tuspo-Vorstandsmitglieder Viktor Ibe und Stefan Mazur konnten ein Geldgeschenk für den Verein überbringen. Auch „Mister CDU“, das 85-jährige Radevormwalder Urgestein Edmund Biekowski, einst beruflich selbst Eisenbahner, hatte es sich nehmen lassen, den Teilnehmern fröhlich eine gute Wanderung zu wünschen. Die nächsten Wanderschritte der Frauen und Männer gingen über die „Dahlhauser Schweiz“ und die Hardtbacher Höhe nach Frielinghausen, von dort aus zum Sieperhof – und dann war auch bald das Ziel erreicht. Karin und Jürgen Radermacher hatten ihre Grillstation schon in Betrieb gesetzt sowie Getränke kalt gestellt für launige Gespräche über die einstige „Waldkampfbahn“.