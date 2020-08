Radevormwald : Tuspo eröffnet eigene Kampfkunst-Abteilung

Radevormwald Ippolito Baglieri ist mit seiner Kampfkunst-Abteilung vom TV Herbeck zum Tuspo Dahlhausen gewechselt. Der TV Herbeck verkündet auf seiner Internetseite, dass die Trainingsangebote montags, donnerstags und freitags nicht länger aufrechterhalten werden können, aber im Moment versucht wird eine Lösung für die Weiterführung des „Ladies Kickboxing“ zu finden.

Ippolito Baglieri ist mit seiner Kampfkunst-Abteilung vom TV Herbeck zum Tuspo Dahlhausen gewechselt. Der Übungsleiter hat dem TV Herbeck nach über einem Jahr erfolgreicher Zusammenarbeit den Rücken zugekehrt. „Ich konnte meine Abteilung nicht so entwickeln, wie ich das gerne wollte. Das lag am Stundenkontingent und der Hallenbelegung. Es gab sechs Monate lang einen Aufnahmestopp an neuen Mitgliedern, weil die Kapazitäten erschöpft waren“, sagt Ippolito Baglieri. Nach einem Gespräch mit Guido Musial, Vorsitzender des Tuspo Dahlhausen, hat er sich dazu entschieden seine Kampfkunstabteilung in einem anderen Rader Verein fortzusetzen.