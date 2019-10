Wahrzeichen von Radevormwald : Turmuhr muss repariert werden

Die Turmuhr der reformierten Kirche am Marktplatz hat das wohl meistbeachtete Zifferblatt der Stadt. Vielen Bürgern ist in diesen Tagen aufgefallen, dass die Zeiger stille stehen. . Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Radevormwald Laut der Stadtverwaltung, die für die Wartung zuständig ist, gibt es einen Schaden am Motor, der das Uhrwerk antreibt. Eine Spezialfirma aus Niedersachsen soll die Uhr nun wieder in Gang bringen.

Wer in den vergangenen Tagen die Augen zur Turmuhr der reformierten Kirche am Markt erhoben hat, der wird gestutzt haben. Denn die Uhr zeigt im Moment nur zwei Mal am Tag – und das auch nur für eine Minute – die richtige Uhrzeit. Um es schlicht zu sagen: Sie steht.

Das ist nicht nur vielen Passanten aufgefallen, sondern auch den Mitarbeitern der Verwaltung. Die Stadt kümmert sich um die Wartung der Turmuhr. „Das ist in einem Vertrag mit der reformierten Kirchengemeinde geregelt“, sagt Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes. Die nötigen Arbeiten sind schon eingeleitet worden. Eine erste Überprüfung habe ergeben, dass der Motor, der das Uhrwerk antreibt, kaputt ist und erneuert werden muss.

Info Das heutige Gebäude steht seit 1802 Geschichte Rade wird heute auch als „Viertürmestadt“ bezeichnet, weil die Silhouetten der reformierten, der lutherischen, der katholischen und der Martini-Gemeinde das Stadtbild von ferne prägen. Eine erste Pfarrkirche wurde im Jahr 1310 genannt, sie war dem heiligen Gangolf geweiht. 1540 schlossen sich die Gläubigen in Rade der Reformation an. Der Bau der heutigen Kirche am Markt wurde nach einem großen Stadtbrand im Jahr 1802 begonnen. 1804 fanden die ersten Gottesdienste statt. Eine vollständige Renovierung fand in den 1970er-Jahren statt. Im Turm hängen drei Glocken, die 1959 gegossen wurden.

Beauftragt mit der Reparatur ist eine Spezialfirma aus Buer bei Melle, zwischen Wiehengebirge und Teutoburger Wald gelegen. Das Unternehmen Eduard Korfhage und Söhne arbeitet bereits in sechster Generation auf dem Gebiet der Turmuhren und Glockenspiele. Was man für diese Arbeit braucht? Schwindelfreiheit? „Das wäre nicht schlecht“, sagt Geschäftsführer Eduard Korfhage. Und natürlich Erfahrung mit der Mechanik solch großer Uhren. Zum aktuellen Fall in Radevormwald kann Korfhage allerdings zurzeit noch keine Details nennen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Spezialisten aus Niedersachsen die Uhr im Turm der reformierten Kirche in Radevormwald wieder in Gang bringen. Vor neun Jahren waren sie schon einmal vor Ort. Damals waren die Winkelräderwerke das Problem. Die Wellen der Räder waren verschlissen und verrostet. Die Reparatur war seinerzeit ein Schauspiel, das viele Rader Bürger verfolgten (und auch der BM einen Bericht wert war). Denn das Einstellen der Uhr auf die richtige Zeit musste per Funkgerät vom Markt aus dirigiert werden.

Dass die Uhr gelegentlich ihre Malessen hat, ist nicht ungewöhnlich, denn sie sie hat schon viele, viele Stunden gezählt. Installiert wurde sie laut der Kirchengemeinde im Jahr 1830 – damals lebte der Dichterfürst Goethe noch. Allerdings differieren die Angaben, denn laut der Chronik des Bergischen Geschichtsvereins wurde die Uhr erst im Jahr 1832 eingebaut, und zwar auf Antrag der Stadtverordneten, heute würde man sagen: der Ratsmitglieder. Die Kosten für die Anschaffung trug die Stadt, und auch die Wartung wurde von ihr übernommen – was sich bis heute ja auch nicht geändert hat.

Die Uhr verfügt über Stunden- und Viertelstundenglocken. Die Zifferblätter wurden im Jahr 1988 erneuert.