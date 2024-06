Sport in Radevormwald TSV-Leichtathleten vor den Landesmeisterschaften

Deutlich größer, um damit dem bundesweiten Trend entsprechend, ist der Andrang bei den jüngeren Sportlern, insbesondere den Mädchen. So haben sich in der weiblichen Jugend W12, bei der Larissa Albrecht im 75-m-Sprint starten wird, mehr als 60 Mädchen (!) allein in dieser Disziplin gemeldet. Dadurch ist die Konkurrenz etwas unübersichtlich, und so geht es für die Rader Nachwuchssportlerin zunächst darum, ihre jüngst aufgestellte Bestzeit von 10,76 Sekunden zu bestätigen.