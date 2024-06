Sport in Radevormwald TSV-Athleten erfolgreich bei Frühjahrssportfesten

Sehr erfolgreich war dabei Larissa Albrecht, die beim Klingensportfest in Solingen am 26. Mai in der Startklasse W13 unter den Augen ihrer Betreuerin Svenja Dürholt die 75 Meter in neuer Bestzeit von 10,76 Sekunden auf dem 2. Platz beendete. In Dortmund lief sie erstmals die 60 Meter Hürden und kam mit der guten Einstandszeit von 11,50 Sekunden ebenfalls auf den zweiten Platz. „Das intensive Training mit dem neuen, von der Sparkasse gespendeten Hürdensatz machte sich schon positiv bemerkbar“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.