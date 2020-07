KJG in Radevormwald : KJG St. Marien gelingt schöne Ferienfreizeit

Radevormwald 21 Kinder konnten trotz der Corona-Krise nach Urft in der Eifel reisen und schöne Ferientage verbringen.

Die Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren konnten aber dann doch in das Schullandheim „Haus Dalbenden“ reisen. Die Unterkunft hatten die Gäste aus Radevormwald für sich alleine, denn alle anderen Reisegruppen hatten ihre Fahrt in die Eifel storniert. „Weil wir das gesamte Gebäude und das riesige Grundstück für uns alleine hatten, hatten wir mehr Freiheiten. Neue Regeln gab es trotzdem“, sagt die Organisatorin. Die Kinder der Ferienfreizeit wurden in feste Gruppen eingeteilt, die sich nur an der frischen Luft durchmischen durften. In den Zimmern und dem Speisesaal mussten die festen Gruppen eingehalten werden. Auch an den Mund- und Nasenschutz mussten die Kinder und ihre sechs Betreuer oft denken. Zum Beispiel, beim Ein- und Aussteigen in den Reisebus. „Wir haben einige Tagesausflüge unternommen. Das war deutlich aufwendiger, als normalerweise, weil wir an die Masken und an die Namenslisten denken mussten, um mögliche Infektionsketten rückverfolgen zu können.“ Dass die Sommerfreizeit stattfinden konnte, war für viele Teilnehmer wichtig. Durch den Lockdown haben die Kinder viel Zeit zu Hause verbracht und freie Zeit mit Gleichaltrigen vermisst. „Die Kinder hatten richtig Nachholbedarf und haben die Abwechslung sehr genossen.“