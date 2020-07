Schreinerhandwerk in Radevormwald : In der Krise erfolgreich den Meister gemacht

Radevormwald Lukas Flüs ist seit diesem Sommer Schreinermeister. Die Krise durch das Virus SARS CoV-2 hatte seine Abschlussprüfung verzögert. Eigentlich sollte er sein Meisterstück im März bauen, doch das wurde auf Juni verschoben.

Mit 26 Jahren ist Lukas Flüs bereits Schreinermeister. Als er vor drei Jahren seinen Gesellenbrief in der Hand hielt, hatte er nicht damit gerechnet, den nächsten beruflichen Schritt so schnell abzuschließen. Gerechnet hat er damals aber auch nicht mit der Corona-Krise, die sich auch auf seine Meisterprüfung ausgewirkt hat.

„Nach meinen schriftlichen Prüfungen Ende Februar kam der Lockdown. Mein Meisterstück sollte ich eigentlich im März bauen, aber das wurde auf Juni verschoben. Alle Prüflinge sollten eine faire Chance haben. Im Endeffekt sind wegen der Pandemie aber doch zehn angehende Meister weniger, als geplant, zu der Prüfung angetreten“, sagt Lukas Flüs. In dem Familienbetrieb Gebrüder Flüs, der Bestattungen durchführt sowie eine Bau- und Möbelschreinerei umfasst, hat er in den vergangenen Jahren Berufserfahrung gesammelt. „Ich habe mich in der Zeit besser und schneller entwickelt, als ich es selber für möglich gehalten habe. Nach meiner Fortbildung zum Bestatter habe ich die Meisterprüfung dann in einem Crash-Kurs, in nur sechs Monaten, absolviert.“