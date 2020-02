Bauausschuss in Radevormwald : Burgstraße Nr. 8 kann noch genutzt werden

Radevormwald Trotz der Brandschutzprobleme muss das historische Gebäude nicht für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Allerdings dürfen nicht mehr als 30 Personen im Obergeschoss anwesend sein.

„Ein zweiter Feuerlöscher wird installiert“, erklärte Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes, am Mittwoch unserer Redaktion. Trotz der genannten Bedenken der Gutachter kann das Gebäude weiter genutzt werden. Im Erdgeschoss haben Ratsfraktionen ihre Büros, auch der Bürgerbusverein ist in dem Haus mit Büroräumen vertreten.

Was den zweiten Rettungsweg betrifft, so wäre eine außen am Gebäude zu installierende Stahltreppe eine Möglichkeit. Dort könne man auch einen Außenaufzug anbringen, mit dem die bislang mangelnde Barrierefreiheit für geh- und sehbehinderte Menschen gewährleistet werden kann. Das jedoch müsste auf der rückwärtigen Seite des Hauses geschehen, um die Fassade des denkmalgeschützten Baus nicht zu beeinträchtigen. „In diesem Fall müssen wir natürlich klären, ob der Eigentümer des Grundstücks, das hinter dem Haus liegt, damit einverstanden wäre“, stellt Ulrich Dippel klar.

Zu den Maßnahmen, die in absehbarer Zeit am Gebäude umgesetzt werden müssen, gehöre auch eine Erneuerung des Daches, erläutert Dippel im Ausschuss. Die so genannten Strohpuppen unter den Dachziegeln müssten erneuert werden. Bislang sei das Dach allerdings noch dicht, was sich jüngst beim Starkregen am Wochenende gezeigt habe – bei einer Überprüfung der Verwaltungsmitarbeiter habe es keinerlei eindringendes Regenwasser im Dachgeschoss gegeben.