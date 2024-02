Konzert mit origineller Besetzung Trio „Classic Deluxe“ spielt im Breckerfelder Museum

Das vielseitige Programm nimmt Sie auf eine musikalische Rundreise mit, bei dem die Klangfarbe der drei Instrumente immer wieder aufs Neue bezaubert. Hochprofessionell präsentieren sie berühmte klassische Stücke in ungewöhnlichen Arrangements. Unter die Haut gehen die Interpretationen von Stücken wie „My Way“, „Hijo de la Luna“, „Over The Rainbow“ oder „Nothing Else Matters“. Tango, leichter Jazz, irische Musik glänzen nicht nur durch die ausdrucksstarke Präsentation, sondern auch durch die spielfreudige Darbietung. Am Sonntag werden sie mit ihrem Programm „Faszinierende Klangwelten aus Lateinamerika“ in Breckerfelder Museum zu Gast sein.