Seniorenbeirat in Radevormwald Trinkbrunnen in der Innenstadt soll kommen

Doch es kamen auch weniger gute Nachrichten zur Sprache: Der bergische Seniorentag, der zuletzt 2019 in Radevormwald stattfand und nach coronabedingter Zwangspause nun am 19. März in Solingen ausgerichtet werden sollte, wird auf den Herbst verschoben. Solingen, so Winterhagen, könne den Termin aus baulicher, aber auch personeller Situation nicht halten. Für die Durchführung in der Veranstaltungshalle seien viel zu viele organisatorische Punkte unklar. Zum anderen ist der Vorsitzende des Solinger Seniorenbeirates kürzlich und unerwartet gestorben. Seitdem ist das Solinger Pendant zum Radevormwalder Seniorenbeirat führungslos und desorientiert. Möglicherweise, ließ Winterhagen anklingen, würde der diesjährige Seniorentag auch nicht in Solingen stattfinden. Mit den Remscheider Kollegen sei man im Gespräch. In der Nachbarstadt oder in Radevormwald könnte der Tag ausgerichtet werden. „Mir wäre Remscheid lieber, weil es für die umliegenden Städte einfacher zu erreichen ist“, urteilte Winterhagen. Doch hier ist das letzte Wort noch nicht gefallen.