DRK-Blutspende in Dahlerau : Treue Spendergemeinde in Dahlerau

Teamleiter Rainer Aust nimmt bei Günter Ebert (69) Blut ab. Ebert ging am Dienstag zum 126. Mal zur Blutspende. Er macht es aus Überzeugung. Foto: Jürgen Moll

Dahlerau Die Zahl der Blutspender ist auch in Corona-Zeiten in Rade nicht gesunken. Der DRK-Ortsverein Dahlhausen-Wupper kann sich in den vergangenen Monaten immer wieder auch über Erstspender freuen – so wie am Dienstag.