Unfall in Radevormwald : Treppe bleibt vorerst noch gesperrt

Unfall in Radevormwald

Radevormwald Der Unterricht im Realschulgebäude fand am Donnerstag wie gewohnt statt.

( Nach einem Unfall durch ein beschädigtes Treppengeländer in der Städtischen Realschule bleibt das Treppenhaus, in dem der Vorfall passierte, vorerst noch gesperrt. Der Schulbetrieb konnte jedoch am Donnerstag wieder normal laufen. Das teilte Wolfgang Scholl, Leiter der Stabsstelle der Stadt mit. „Die neue Holzkonstruktion steht inzwischen“, erklärte er.