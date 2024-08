Schlepperbande Honsberg Trecker-Treffen mit großem Programm

Mit so einem großen Erfolg hatten vielleicht nur die kühnsten Optimisten gerechnet. Einige Menschen in Honsberg haben vor drei Jahren eine neue Tradition mit viel Außenwirkung auf die Beine gestellt: Das Trecker-Treffen der „Schlepperbande Honsberg“ wurde auf Anhieb ein großer Erfolg und zieht seit 2021 jeden September tausende Besucher von nah und fern an. Das liegt sicher auch am umfangreichen Rahmenprogramm, das jedes Jahr abwechslungsreicher wird. Cheforganisator Nils Paas lässt sich immer so einiges einfallen: witzig, spektakulär, einfach mal was anderes.