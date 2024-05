Musik in Radevormwald RaSiMuTa-Konzert war zum Träumen schön

Flott, beschwingt, mitreißend – so erlebten die Besucher am Pfingstmontag das Konzert in der Martini-Kirche. Hier präsentierten nahezu 100 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland, die in diesem Jahr bei den Rader Sing- und Musiziertagen (RaSiMuTa) mitwirkten, am Montagabend in dem vollbesetzten Gotteshaus an der Uelfestraße das Ergebnis ihrer gemeinsamen Proben.