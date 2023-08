Nach der Gewalttat in Radevormwald Trauerfeier und stilles Gedenken am Tatort

Es ist eine seltsame Stimmung an diesem Dienstagabend. Sehr ruhig, aber doch aufgeladen. Nervös. Beklemmend. Die Anspannung ist greifbar. Zunächst versammeln sich viele Trauergäste in der Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde an der Kaiserstraße, um sich von dem 19-Jährigen zu verabschieden, der am frühen Sonntagmorgen am Kreisel in der Innenstadt umgebracht wurde. Passanten hatten ihn blutüberströmt auf dem Boden liegend gefunden, Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Mittlerweile sitzt ein Beschuldigter in Untersuchungshaft, der andere ist noch auf der Flucht, nach ihm wird intensiv gefahndet.