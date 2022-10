Umweltschutz in Radevormwald : Naturschützer Dietmar Fennel stirbt mit 73 Jahren

So wird man sich an Dietmar Fennel erinnern: Immer im Einsatz für die Umwelt, hier beim Aussetzen einer schwimmenden Nisthilfe am Uelfebad. Foto: Jürgen Moll/Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der unter anderem mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnete Naturfreund hat zeitlebens zahllose Initiativen zum Schutz von Tieren und Pflanzen angestoßen. „Radevormwald verdankt ihm sehr viel“, sagt Weggefährtin Kathi Hentzschel.

Trauer um einen der verdienstvollsten Naturschützer der Region: Dietmar Fennel, Vorsitzender des Bergischen Naturschutzvereins, ist am Donnerstag im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte unserer Redaktion am Freitag Kathi Hentzschel mit, die Geschäftsführerin des Vereins. Fennel hatte seit längerem an einer schweren Krankheit gelitten.

„Radevormwald verdankt Dietmar Fennel sehr viel“, sagt Kathi Hentzschel über ihren langjährigen Weggefährten. „Er war es, der den Anstoß zur Ausweisung der Naturschutzgebiete gegeben hat, etwa die Täler von Uelfe und Wiebach, auch die Wupperschleife, die inzwischen sogar Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) ist.“

Die Projekte zum Vogelschutz, die er mit angestoßen hatte, sorgten bundesweit für Anerkennung. „Er hat dafür gesorgt, dass Schleiereule und Schwarzstorch wieder in Radevormwald heimisch geworden sind“, berichtet die Geschäftsführerin. Auch die Anregung, die Kirchtürme und Scheunen wieder als Nistplätze für Vögel zu öffnen, ging auf ihn zurück. An vielen Orten der Stadt befinden sich auf Dietmar Fennels Initiative Nistwände, vielfach wurden diese Kindergärten und anderen Einrichtungen – etwa Kirchengemeinden – zur Verfügung gestellt, nicht zuletzt auch ein wichtiges Stück Umwelterziehung für den Nachwuchs.

Vielerorts in Rade stehen Bäume, die Fennel gepflanzt hat. Nicht alle seine Bemühungen waren von Erfolg gekrönt: Kein Rader Baumveteran schaffte es in die Liste der Natur-Denkmäler, und auch die Hoffnung, Teil der bundesweiten Alleenstraße zu werden, scheiterte an der geringen Zahl und dem Zustand der Rader Straßenbäume.

Der gebürtige Radevormwalder, der bis zuletzt in seinem Elternhaus in den Wupperorten wohnte, hatte bereits in der Kindheit ein Interesse für die Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. „Ein Grund war vermutlich, dass es unter den Verwandten mehrere Jäger gab“, erzählt Kathi Hentzschel. Doch der junge Dietmar, der den Beruf des Industriekaufmanns ergriff, konzentrierte sich mehr auf den Naturschutz. „Und das nicht nur auf dem Gebiet des Vogelschutzes“, sagt Hentzschel. Unter anderem engagierte sich Fennel auch für Kleinsäuger und Amphibien und machte die zuständigen Behörden auf verborgene Naturschätze wie Orchideenvorkommen aufmerksam. „Er hatte einen Blick für kleine Landschaftseinheiten, die schützenswert waren.“ Was zum Erfolg der von ihm angeregten Maßnahmen beigetragen habe, sei neben seiner ungeheuren Fachkompetenz seine hervorragende Vernetzung gewesen. „Er stand mit Naturschützern aus vielen Ländern in Verbindung, nicht nur in der europäischen Nachbarschaft, er pflegte auch Kontakte unter anderem nach Israel und Übersee“, erinnert sich Kathi Hentzschel. Es gebe wahrscheinlich kaum ein Naturkundemuseum in Deutschland, mit dem er nicht kooperiert habe. Ebenfalls am Herzen lagen ihm alte bedrohte Haustierrassen.

Zahlreiche Auszeichnungen hat Dietmar Fennel für sein Engagement erhalten, darunter den Rheinlandtaler. Bis zuletzt, trotz der schweren Krankheit, habe er sich für den Naturschutz eingesetzt. „Eines seiner letzten Projekte drehte sich um den Schutz von Kleinsäugern, besonders der Haselmaus“, berichtet Kathi Hentzschel. Sein Ideenreichtum sei außerordentlich, die Zahl seiner Initiativen kaum überschaubar gewesen. Vor seinem Tod habe er noch vieles Unerledigte abgeschlossen und in andere Hände gegeben. „Doch es wird schwer sein, in diese großen Fußstapfen zu treten“, meint Kathi Hentzschel und erwähnt noch eine besondere Eigenschaft des Verstorbenen: „Er hatte einen unnachahmlichen Humor, der auch in seiner letzten Lebenszeit immer noch durchschien.“