Seelsorgeeinheit Radevormwald-Hückeswagen Katholiken trauern um Diakon Joachim Schulte

Geboren wurde Joachim Schulte am 27. November 1940 in Altena. Dort wurde er im Jahr 1980 auch zum Diakon geweiht. Seit April 1993 war er als Diakon im Subsidiarsdienst an St. Josef im Radevormwalder Ortsteil Vogelsmühle, an St. Marien in Radevormwald und St. Mariä Himmelfahrt in Hückeswagen tätig, ab Mai 1998 auch als Diakon im Johanniter-Krankenhaus in Radevormwald.