Musik in Radevormwald : Trauer um Chorleiter Albert Niessen

So kannte man ihn: Chorleiter Albert Niessen bei einem Konzert in der Kirche an der Burgstraße im Jahr 2010. Foto: Venn, J. (jven)/Venn, Jürgen (jven)

Radevormwald Von 1984 bis 2015 leitete Albert Niessen den Radevormwalder Männerchor. Der langjährige Dirigent ist nun im Alter von 83 Jahren gestorben.

Der Oberstudienrat aus Gummersbach war dem Chor empfohlen worden. Im Jahr 1984 stellte er sich bei den Radevormwalder Sängern vor und begleitete die Sänger gleich auf einer Konzertreise nach Wien . Es war nicht das letzte Mal, dass die Sänger aus dem Bergischen Land international die Hörer erfreuten. Karl-Heinz Antrecht, der 26 Jahre lang Vorsitzender des RMC war, hebt drei besondere Ereignisse aus der Ära Niessen hervor. Erstens: Beim Bundesleistungssingen wurden die Radevormwalder unter Niessens Leitung Meisterchor. Zweitens: Im Jahr 1990 reisten die Sänger nach Estland zum großen Sängerfest. Drittens: der Auftritt im Höhlenkloster in Kiew . Auch in Finnland, in Ungarn und in Polen traten die Radevormwalder unter der Leitung von Albert Niessen auf. „Herr Niessen hat den Chor zu höchster Qualität geformt und zu einer höchst anerkannten Einrichtung in Radevormwald gemacht“, würdigt Manfred Seiferth die Leistung des Verstorbenen.

Dessen letztes Konzert mit dem Chor in Radevormwald fand am 21. Juni 2015 statt. Damals war Albert Niessen 76 Jahre alt. Keine Probe hatte er in 30 Jahren ausgelassen, doch das Alter machte sich schließlich bemerkbar, die wöchentliche Fahrt von Gummersbach nach Radevormwald wurde ihm zu anstrengend. „Die Arbeit mit den Sängern hat Spaß gemacht. Ich habe tolle Stimmen und Persönlichkeiten kennengelernt“, so wurde er zu seinem Abschied in der Bergischen Morgenpost zitiert. Sicher ist: Die ehemaligen Mitglieder des Radevormwalder Männerchors werden ihren ehemaligen Chorleiter immer in ehrenvoller Erinnerung behalten.