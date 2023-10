Unfall bei Radevormwald Transit-Fahrer landet im Gebüsch – Alkoholtest positiv

) Möglicherweise wegen Alkohols am Steuer hat ein 59-Jähriger aus Wuppertal am Mittwochvormittag einen Unfall auf der Bundesstraße 483 bei Radevormwald gebaut. Wie die oberbergische Polizei mitteilte, war der Mann gegen 7 Uhr morgens mit seinem Transit auf der Bundesstraße in Richtung der Ortschaft Wellringrade unterwegs, als er von der Spur abkam.