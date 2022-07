Festwochenende in Radevormwalder Ortschaft : Traktor-Treffen in Honsberg findet auch 2022 statt

Honsberg Auf Anhieb hatten die Veranstalter im vergangenen Jahr einen großen Erfolg mit dem Fest rund um die Agrar-Schätzchen. Im September gibt es nun den zweiten Streich.

Der Erfolg bei der Premiere war ermutigend, und so hatten die Mitglieder der „Schlepperbande Honsberg“ gleich das nächste Traktor-Treffen ins Auge gefasst. Vom 23. bis 25. September ist es wieder soweit, die Vorbereitungen sind schon weit gediehen, sagt Mitorganisator Nils Paas. Das Programm steht zwar noch nicht komplett, „aber am Samstag wird es ab 18.30 Uhr ein Bühnenprogramm mit der Rockband ,Best before Midnight‘ geben.“ Am Tag zuvor – Freitag, 23. September – beginnt die dreitäge Veranstaltung mit der Anreise der Besucher. „Dann gibt es einen Fassanstich und anschließend Beisammensein am Lagerfeuer“, kündigt Paas an. „Es gibt bereits riesiges Interesse.“ Schon beim ersten Mal mussten die Organisatoren kaum Werbung machen, das Ereignis sprach sich rasch herum. Am Ende standen auf dem Areal, das die Familie Wiesemann zur Verfügung gestellt hatte, rund 100 Gefährte.