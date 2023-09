Schlepperbande Honsberg Mit dem Shuttlebus zum Festgelände der Schlepperbande

Am Sonntag haben alle Besucher außerdem die Möglichkeit, der IG Bismarck im Zweiradmuseum an der Leimholer Straße einen Besuch abzustatten. „Am Samstag ist die IG bei uns mit einem Stand zu Besuch, und am Sonntag öffnen sie das Museum“, berichtet Paas. Eigens dafür fährt ein Shuttlebus zum Gelände in Honsberg. Der Parkplatz auf der Wiese ist nur begrenzt. Der Bürgerbusverein stellt mit Unterstützung der Volks- und Raiffeisenbank Oberberg kostenlos diesen Shuttlebus zur Verfügung. „So kann man am Samstag von der Innenstadt/Haltestelle Busbahnhof, CO 2 -neutral zu unserer Veranstaltung kommen“, sagt Paas. Am Sonntag fährt der Bus sogar im Minutentakt vom Edeka-Parkplatz/Bismarkmuseum nach Honsberg und zurück. Weitere Informationen finden Interessierte auch im Internet.

