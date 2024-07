Pflege- und Seniorenberatung in Radevormwald „aktiv55plus“ braucht eine dauerhafte Lösung

Seit dieser Woche steht es fest: Der Trägerverein „aktiv55plus“ bekommt von der Stadt eine einmalige finanzielle Unterstützung in fünfstelliger Höhe. Allerdings die kleinstmögliche Summe, die mit fünf Ziffern möglich ist: 10.000 Euro. Manche Fraktionen im Rat hätten sich einen größeren Betrag für den Verein gewünscht, konnten sich aber nicht durchsetzen. Bürgermeister Mans kündigte an, bei einem Zuschuss in Höhe von 36.000 Euro – das hatten FDP, RUA und UWG beantragt – müsse er eine juristische Prüfung einleiten. So bleibt es bei den 10.000 Euro. Der Verein wird sicher auch darüber froh sein, doch seine strukturellen Probleme sind nicht gelöst. Bis zum Ende des Jahres, so heißt es, könnte das Geld reichen. Doch langfristig wird zu überlegen sein, wie „aktiv55plus“ eine nachhaltige finanzielle Grundlage erhält, die nicht von Spenden und einmaligen Zahlungen abhängt.