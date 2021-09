Begegnungszentrum in Radevormwald : „aktiv55plus“ übernimmt Hürxthal-Café

Sie gaben am Dienstag die neue Trägerschaft für das Café bekannt (von links): Sozialamtsleiter Volker Grossmann, Kyra Springer (Koordinatorin „aktiv55plus“) und Dr. Jörg Weber, der neue Vorsitzende des Trägervereins. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Nachdem die Ökumenische Initiative aus Wipperfürth sich als Betreiber zurückgezogen hatte, wird nun der Trägerverein aus Radevormwald ein neues Angebot vorbereiten. Zwei Mitarbeiter/innen werden dafür gesucht.

Die Entscheidung über den künftigen Träger des Cafés im Haus Hürxthal ist gefallen: Der Trägerverein „aktiv55plus“, der bereits mit anderen Angeboten in der Begegnungsstätte am Schlossmacherplatz aktiv ist, wird künftig der Betreiber sein, nachdem sich die Ökumenische Initiative (Öku-Ini) aus Wipperfürth als Träger zurückgezogen hatte (unsere Zeitung berichtete). Bürgermeister Johannes Mans hatte bereits vor einigen Tagen angedeutet, dass man auf einem guten Weg zu einer Lösung sei, am Dienstagmorgen nun gab es einen Pressetermin mit Vertretern des Vereins und der Stadt.

Der Trägerverein habe selber Interesse gehabt, dass dieses Angebot weitergeführt werde, erklärt Kyra Springer, Koordinatorin von „aktiv55plus“. „Es haben sich teilweise Beratungssituationen ergeben, das Café ist ein niedrigschwelliges Angebot.“ Es wurden von Seite des Vereins Gespräche mit der Verwaltung geführt, vor allem mit Sozialamtsleiter Volker Grossmann, wie das Ganze organisatorisch umgesetzt werden könne.

Info Heute werden wieder Reparaturen angeboten Reparatur-Treff Zu den regelmäßigen Veranstaltungen, die bereits durch den Trägerverein „aktiv55plus“ im Haus Hürxthal angeboten werden, zählt der Reparatur-Treff, der am heutigen Mittwoch wieder von 10 bis 12 Uhr im Erdgeschoss stattfindet. Ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger bietet dabei kleinere Reparaturen an Geräten, Kleidung oder Spielzeug an. So können Dinge, die sonst vielleicht im Abfall gelandet werden, weiter ihren Zweck erfüllen.

„Ich habe unserem Vereinsvorstand dann ein Konzept vorgelegt, und dieses wurde nun einstimmig verabschiedet.“ Am Montag habe es ein abschließendes Gespräche mit Bürgermeister Johannes Mans gegeben, auch dieser habe sich mit dem Konzept einverstanden gezeigt.

Ein genaues Datum, wann das Café wieder öffnen wird, können Verein und Stadt derzeit nicht angeben, denn es müssen zunächst zwei Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen gesucht werden, die sich für die Betreuung des Cafés eine Teilzeitstelle teilen sollen. Auch die genauen Öffnungszeiten stehen noch nicht fest, die Planung sehe aber vor, dass an drei Tagen in der Woche geöffnet werden soll, auch während der Urlaubszeiten. Ein Café zu betreiben, sei für „aktiv55plus“ etwas Neues, sagt Kyra Springer. „Aber wir freuen und darauf.“

Angedacht ist zunächst, nur heiße und kalte Getränke zu servieren. Es werde beispielsweise kein Mittagessen angeboten, um Gastronomen in der Stadt keine Konkurrenz zu machen. Wie sich darüber hinaus das Angebot entwickeln werde, das müsse sich mit der Zeit ergeben, sagt Sozialamtsleiter Volker Grossmann: „Wir fangen erst einmal an.“ Und Dr. Jörg Weber, der neue Vorsitzende des Trägervereins ergänzt: „Wir sind nach allen Richtungen flexibel.“ Das Café sieht er als ideale Ergänzung der Arbeit von „aktiv55plus“. Übrigens sind nicht nur Senioren willkommen, das Café soll für alle bereitstehen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Mittagstisch.“

Die Frage, ob im Haus Hürxthal neben auch ein spezielles Angebot für junge Leute entstehen könnte, hatte SPD-Ratsmitglied Nils Paas jüngst in die Debatte gebracht. Es fehle ein Ort in der Radevormwalder Innenstadt, an dem sich junge Erwachsene, die aus dem Teenageralter heraus seien, treffen könnten.

Das Haus Hürxthal sei grundsätzlich für alle offen, meint dazu Volker Grossmann. Allerdings gebe es jene Angebote, die dem sozialdemokratischen Ratsherrn offenbar vorschwebten, bereits wenige Schritte entfernt in den Jugendräumen im Bürgerhaus. Kyra Springer zeigt sich erfreut darüber, dass die Gruppen, die regelmäßig im Haus Hürxthal Treffen veranstalten, sich auch während der langen Zwangspause wegen des Corona-Lockdowns ihr Motivation bewahrt haben und nun wieder aktiv sind. Der Trägerverein selber hat mit der neuen regelmäßigen Veranstaltung unter dem Namen „Herbstzeitlosen“ sein Angebot abgerundet. Was die Zusammenarbeit mit der Ökumenischen Initiative angeht, so hatte die Verwaltung bereits klar gemacht, dass es trotz unterschiedlicher Meinungen über das Café weiter eine Kooperation geben wird, so wird beispielsweise die Rentenberatung der Öku-Ini weiter im Haus Hürxthal stattfinden.